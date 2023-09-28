Стал известен новый владелец сети ТЦ «Мега» в России

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Новым владельцем всех торгово-развлекательных центров «Мега» в России стала группа «Газпромбанк», выкупившая их у шведской компании Ingka Centres. Об этом сообщает пресс-служба ГПБ.

В сделку вошли 14 ТРЦ, в том числе и тот, что расположен в Казани. Их общая площадь составляет 2,3 млн кв. метров. Сумма сделки при этом не раскрывается.

Сумма сделки в текущих условиях с учетом дисконтов вряд ли превысила 2 млрд долларов, или 193 млрд рублей по нынешнему курсу, заявил газете «Ведомости» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По словам эксперта, на стоимость торговых центров должно было повлиять в том числе закрытие магазинов IKEА. Дело в том, что заменить арендатора, дающего такой большой трафик, «довольно сложно», пояснил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники оценила стоимость активов Ingka в РФ в 2,85 млрд долларов.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада в ответ начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать Украине различную помощь. Кроме того, из России начали уходить многие западные компании. Власти РФ не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.