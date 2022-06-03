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Ру Тат
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Происшествия
3 июня 2022  08:28
Полина Шевчук

На месте горящих резины и пластика в Челнах экологи берут замеры воздуха

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На месте горящих резины и пластика в Челнах экологи берут замеры воздуха

На месте пожара на улице Авторемонтной в Челнах, где сегодня ночью вспыхнули склад, а также остатки резины и пластика, работают экологи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На месте специалисты Роспотребнадзора и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха», — уточнили в МЧС.

В тушении пожара задействованы более 90 человек, 30 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах пожарные с четырех стоп тушат крупный пожар на улице Авторемонтная. 

#пожар промзона #горит склад #МЧС РТ
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