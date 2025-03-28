На мероприятия в честь 200-летия Каюма Насыри в РТ выделено 16,2 млн рублей

В Татарстане на мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Каюма Насыри, из республиканского бюджета выделено более 16,2 млн рублей. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на восьмом заседании Госсовета республики.

Она напомнила, что в 2023 году был издан указ Раиса РТ о праздновании 200-летия со дня рождения Каюма Насыри. В Татарстане уже утвержден оргкомитет, председателем которого является зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«План включает основные юбилейные и торжественные мероприятия, выставочные, научные, информационные и издательские проекты, конференции и конкурсы, издание книжно-каталожной и сувенирной продукции, создание фильмов, теле-и-радиопередач, репортажей», – уточнила глава Минкульта РТ.

По словам Аюповой, юбилейный год начался с выпуска памятной монеты, посвященной Каюму Насыри. Монета выпущена ЦБ РФ 15 января в серии «Выдающиеся личности России». Ее презентация состоялась в новом здании театра Камала 20 января.

«Увековечение имени Насыри на монете доказывает, что в многонациональной России люди – главная ценность вне зависимости от того, на каком языке они говорят и на какую аудиторию работают», – отметила министр.

Она добавила, что в этом году готовится к выходу полнометражный музыкальный фильм «Байдек». Он создан по мотивам сказок Каюма Насыри при поддержке Минкульта РТ.

Аюпова подчеркнула, что отреставрирован архитектурно-этнографический комплекс имени Каюма Насыри в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района. Это дом, в котором родился и жил ученый.

Кроме того, инициирована работа по ремонту и реставрации здания музея Каюма Насыри – объекта культурного наследия. Дом, в котором жил и в 1902 году умер татарский просветитель, расположен по улице Парижской Коммуны, здание №35 в Казани.

«Думаю, что еще много мероприятий в этом году пройдет под эгидой этой юбилейной даты», – заключила глава Минкультуры.

На той же сессии Госсовета РТ депутаты обсудили введение штрафов за нарушение требований содержания собак. Также детский омбудсмен Ирина Волынец рассказала о большом количестве несовершеннолетних в СИЗО, а президент АН РТ Рифкат Минниханов предложил ввести налоговый вычет для инвестирующих в НИОКР. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».