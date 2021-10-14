На мероприятия Года цифровизации в бюджете Татарстана предусмотрели 1,4 млрд рублей

На реализацию мероприятий объявленного в Татарстане Года цифровизации в бюджете республики заложили более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов РТ – директор Департамента казначейства Марат Файзрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«1 млрд 443 млн рублей – такая сумма предусмотрена в бюджете следующего года на мероприятия в рамках Года цифровизации», – сказал докладчик.

Файзрахманов также отметил, что Министерство финансов и Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики проводят работу с Минфином и Минстроем России по вопросу предоставления льготных федеральных кредитов.

«Это связано с обеспечением транспортной доступности, развитием территорий, жилищным строительством в Казани. Работа ведется, надеемся, что на следующий год мы все получим. Предполагается, что лимит возможных средств составит на 2022 год 10 млрд 421 млн рублей», – отметил первый замминистра финансов.

В бюджете Татарстана 2022 года доходы прогнозируются в объеме 294,8 млрд рублей, расходы – 305,7 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.

По разделу «Национальная экономика» расходы запланированы в размере 67,8 млрд рублей. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» предусматриваются расходы в сумме 14,2 млрд рублей. Расходы по подразделу «Связь и информатика» составят 1,7 млрд рублей и предусмотрены в основном на государственную программу «Цифровой Татарстан».

Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Государственному Совету республики объявил 2022-й Годом цифровизации, о чем сообщало ИА «Татар-информ».