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Общество 30 сентября 2024 17:50

На медиафасаде «Ак Барс Арены» запустили ролик в честь Дня воссоединения с РФ

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На медиафасаде «Ак Барс Арены» запустили ролик в честь Дня воссоединения с РФ
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Слова поддержки в честь Дня воссоединения с Российской федерацией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей транслируют сегодня на медиафасаде футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани.

Ранее жителей Татарстана со знаменательным событием поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«30 сентября 2022 года в Большом Кремлевском дворце состоялось поистине судьбоносное событие, положившее начало новой главе истории современной России, — подписание договоров о принятии в состав нашей страны 4 новых субъектов», — подчеркнул руководитель республики.

Он напомнил, что вхождение новых регионов в состав РФ стало итогом свободного волеизъявления их жителей. Воссоединение со своей исторической родиной позволило Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям взять курс на стабильность, защиту прав и свобод граждан, безопасность.

видео: ГТРК «Татарстан»

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#ак барс арена #Казань
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