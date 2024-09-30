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На медиафасаде «Ак Барс Арены» запустили ролик в честь Дня воссоединения с РФ
Слова поддержки в честь Дня воссоединения с Российской федерацией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей транслируют сегодня на медиафасаде футбольного стадиона «Ак Барс Арена» в Казани.
Ранее жителей Татарстана со знаменательным событием поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«30 сентября 2022 года в Большом Кремлевском дворце состоялось поистине судьбоносное событие, положившее начало новой главе истории современной России, — подписание договоров о принятии в состав нашей страны 4 новых субъектов», — подчеркнул руководитель республики.
Он напомнил, что вхождение новых регионов в состав РФ стало итогом свободного волеизъявления их жителей. Воссоединение со своей исторической родиной позволило Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям взять курс на стабильность, защиту прав и свобод граждан, безопасность.
видео: ГТРК «Татарстан»
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