День воссоединения: вторая годовщина возвращения новых регионов России в родную гавань

Сегодня отмечается вторая годовщина исторического события – воссоединения новых регионов с Россией

Фото: © Александр Кондратюк / РИА Новости

Россия – историческая Родина Донбасса

Памятная дата установлена в прошлом году федеральным законом и приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Президентом России и главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав России.

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю второй годовщины вхождения в состав страны четырех новых регионов. Он назвал Россию исторической Родиной Донбасса и Новороссии. Украина, по словам Президента, хотела навсегда оторвать эти регионы от нее.

«Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер», — сказал глава государства.

После госпереворота в 2014 году на Украине население юго-восточных областей страны, в основном русскоязычное, отказалось подчиняться новым властям Фото: © Ирина Горбасева / РИА Новости

Путь к воссоединению

После госпереворота в 2014 году на Украине население юго-восточных областей страны, в основном русскоязычное, отказалось подчиняться новым властям. В Донецкой и Луганской областях начались массовые протесты, было сформировано народное ополчение.

7 апреля 2014 года республиканский народный совет объявил о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР). 27 апреля на митинге в Луганске была провозглашена Луганская Народная Республика (ЛНР).

11 мая того же года в Донбассе прошли референдумы по вопросу о статусе республик. За самоопределение в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской – 96,2%. 12 мая был провозглашен государственный суверенитет народных республик, 14 мая принята Конституция ДНР, 18 мая – ЛНР.

Сразу же после референдумов начались столкновения украинской армии и националистических формирований с отрядами ополченцев, которые переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжался 8 лет, за эти годы погибли около 14 тыс. человек, многие стали беженцами и вынужденными переселенцами. Киев также ввел полную экономическую блокаду Донбасса.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине в ответ на просьбу о помощи со стороны Донбасса.

В Донецкой и Луганской областях начались массовые протесты, было сформировано народное ополчение Фото: © Макс Ветров / РИА Новости

Историческая принадлежность

Хочется особо отметить, что этой памятной дате подобрано очень удачное обозначение «воссоединение». Не «присоединение», а именно, как в случае с Крымом, «возвращение в родную гавань». Такая трактовка исходит прежде всего из исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей.

В своей знаменитой статье от 12 июля 2021 года «Об историческом единстве русских и украинцев» Владимир Путин прямо называет эти земли исторически принадлежащими России.

«Окончательные итоги закрепил “Вечный мир” 1686 года. В состав Русского государства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье. Их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. За самой этой областью утвердилось название “Малая Русь” (Малороссия).

Во второй половине XVIII века после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие название “Новороссия”. Они заселялись выходцами из всех российских губерний. После разделов Речи Посполитой Российская империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, которые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи», – написал в своей статье Президент РФ.

Памятной дате подобрано очень удачное обозначение – «воссоединение». Не «присоединение», а именно, как в случае с Крымом, «возвращение в родную гавань» Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

В интервью 9 февраля 2024 года журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин снова подчеркнул историческую принадлежность этих земель России:

«Все-таки в 1654 году Земским собором – это был представительный орган власти Древнерусского государства – решение было принято: эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства».

По его словам, при формировании Советского Союза в 1922 году большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину,

«При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований, но почему-то основатель Советского государства, Ленин, настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И, тоже по непонятным причинам, наделил образующуюся советскую Украину землями, людьми, проживавшими на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании всё это было “влито” в состав Украинской ССР, в том числе все Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II и, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело», – подчеркнул Путин.

Таким образом, советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. «Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией», – уточнил Президент РФ.

Ровно два года назад Президент Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России Фото: kremlin.ru

Воля народа

Кроме исторической принадлежности имеет огромное значение и волеизъявление миллионов людей, проживающих на этих территориях.

20 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали законы о проведении в республиках 23-27 сентября референдумов по вопросу вхождения регионов в состав России на правах субъектов РФ. В тот же день главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали указы о проведении референдумов в период с 23 по 27 сентября.

Референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября включительно. За проведением плебисцитов следили более 130 международных наблюдателей из России, Венесуэлы, Италии, Германии, Латвии и других стран.

Референдумы на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября включительно Фото: © РИА Новости

Подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ: в ДНР – 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР – 98,42% при явке 94,15%, в Запорожье – 93,11% при явке 85,4%, в Херсонской области – 87,05% при явке 76,86%.

Ровно два года назад Президент Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России.

Именно так было реализовано населением новых российских регионов их неотъемлемое право свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. И сегодня многие жители этих республик с оружием в руках в составе Российской армии и добровольческих формирований защищают свой сделанный выбор.

Подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Что происходит с новыми территориями?

Согласно договорам с новыми регионами, до 1 января 2026 года установлен переходный период, в течение которого ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти. В 2022-2023 годах был принят ряд федеральных законов, направленных на интеграцию новых регионов.

В настоящее время в ходе специальной военной операции ведется освобождение этих территорий от присутствия украинских вооруженных формирований. В мае российские войска после упорных боев освободили поселок городского типа Белогоровка. Это последний крупный населенный пункт в Луганской Народной Республике, который находился под контролем украинской армии. В Донецкой Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях Российская армия ведет бои, продвигаясь шаг за шагом к их границам. Поступательное движение Российской армии позволяет с оптимизмом предположить, что полное освобождение всех четырех новых российских регионов – дело ближайшего будущего.

Уже сегодня на занятых российскими силами территориях восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома и социальная инфраструктура Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Что будет дальше? Дальше ничего не будет препятствовать интеграции этих территорий в Россию. Уже сегодня на занятых российскими силами территориях восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома и социальная инфраструктура, в эту работу включены все российские регионы. Так, например, весь Татарстан объединен сплоченностью и гражданской солидарностью, оказывая помощь подшефным городам Лисичанску (с июля 2022 года) и Рубежному (с мая 2023 года) Луганской Народной Республики. В эту работу вовлечены органы государственной власти и местного самоуправления при активном участии глав муниципальных образований, татарстанские промышленные предприятия и сельскохозяйственные организации, малый и средний бизнес, общественные объединения, в том числе республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе Президента России, ДОСААФ республики, «Единая Россия» и другие политические партии, волонтерские сообщества, представители традиционных конфессий.

Так что этот праздник является и большим праздником для Татарстана. Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, совместными усилиями органов госвласти и местного самоуправления, промпредприятий, сельхозорганизаций, волонтеров, бизнеса, религиозных и общественных объединений, партий продолжается строительство и восстановление дорог, образовательных учреждений, сетей ЖКХ, инфраструктуры. А Вооруженные Силы России, органы безопасности и правоохранительные структуры поддерживают покой и безопасность жителей новых регионов, давая им уверенность в завтрашнем дне.