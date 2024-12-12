На медиафасаде «Ак Барс Арены» появилось поздравление с Днем Конституции РФ

Фото: пресс-служба стадиона «Ак Барс Арена»

На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» в Казани появилось поздравление с Днем Конституции Российской Федерации. Праздник, посвященный 31-й годовщине принятия Основного закона страны, отмечается сегодня, 12 декабря.

Ранее с праздником подписчиков поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Во всех районах республики организованы различные мероприятия, приуроченные к Дню Конституции РФ.