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Общество 12 декабря 2024 16:16

На медиафасаде «Ак Барс Арены» появилось поздравление с Днем Конституции РФ

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На медиафасаде «Ак Барс Арены» появилось поздравление с Днем Конституции РФ
Фото: пресс-служба стадиона «Ак Барс Арена»

На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» в Казани появилось поздравление с Днем Конституции Российской Федерации. Праздник, посвященный 31-й годовщине принятия Основного закона страны, отмечается сегодня, 12 декабря.

Ранее с праздником подписчиков поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Во всех районах республики организованы различные мероприятия, приуроченные к Дню Конституции РФ.

#день конституции рф
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