Во всех районах Татарстана пройдут акции в честь Дня Конституции России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 12 декабря, по всему Татарстану пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции России.

В 10 часов утра в казанском IT-парке имени Башира Рамеева состоится акция «Мы — граждане России». Там будет организовано торжественное вручение первых паспортов граждан РФ 14-летним жителям Татарстана, добившимся успехов в учебе и общественной жизни. Для подростков и их родителей организуют познавательную программу с мастер-классами, а также военно-патриотическую выставку.

В 11 часов в Государственном Совете РТ пройдет аналогичная акция «Я — гражданин». В торжественном вручении первых паспортов 14-летним татарстанцам примет участие глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Кроме того, в этот день акции по торжественному вручению первых паспортов подросткам состоятся во всех муниципальных районах и городских округах Татарстана.

В честь Дня Конституции РФ также будут организованы акции по раздаче лент в цветах российского государственного флага. Первое такое мероприятие активисты «Молодой гвардии Единой России» проведут уже сегодня на казанской улице Баумана в 11 часов. Помимо раздачи лент, запланированы работа фотозоны «Я люблю Россию» и проведение опроса на знание Основного закона РФ с вручением его участникам печатных изданий Конституции страны.

Завтра похожая акция состоится в 9.30 около IT-парка имени Башира Рамеева в рамках республиканского форума гражданского участия «Наш Татарстан». На этот раз раздачу лент организуют Министерство по делам молодежи РТ и Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Помимо этого, с 10 по 12 декабря раздачи лент в цветах российского флага проводятся в Актанышском, Рыбно-Слободском и Спасском районах РТ.

В 12.30 12 декабря в том же IT-парке имени Башира Рамеева студенты юридических факультетов вузов РТ и молодежные активисты примут участие в VIII Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Диктант традиционно включает ряд вопросов, касающихся Конституции РФ. Предусмотрены три варианта разного уровня сложности, в каждом из которых за 60 минут необходимо ответить на 33 тестовых вопроса.

Вместе с тем на сайте юрдиктант.рф принять участие в тестировании может любой желающий старше 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

С 3 по 12 декабря площадки по проведению Всероссийского правового диктанта работают в образовательных учреждениях Верхнеуслонского, Елабужского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Сармановского и Чистопольского районов республики.

В муниципалитетах Татарстана также организуют и иные тематические мероприятия. Завтра, 12 декабря, в Бугульме, на Центральной площади по улице В. Ленина, состоится поздравительная тематическая акция «Знатоки Конституции» (в 11 часов). В этот же день в Кукморе, в Многопрофильном лицее имени Булатова, представят концертную программу с участием творческой группы районного Дома культуры (в 12 часов).

В пятницу, 13 декабря, в Буинске, в детской школе искусств №1, пройдет патриотический музыкально-литературный вечер, посвященный Дню Конституции РФ (в 14 часов). В Набережных Челнах, в доме детского творчества №15, организуют квиз «Конституция Российской Федерации: Знаем. Уважаем. Соблюдаем» (в 15.30). В Зеленодольске, в детской музыкальной школе, представят концертную программу «Моя любовь — Моя Россия!».

Наряду с этим с 10 по 13 декабря в муниципалитетах Татарстана проходят лекции, классные часы, круглые столы, часы правового просвещения и кинолектории о Конституции РФ и ее применении (а также об основных принципах, истории и интересных фактах), квизы, викторины, игры «Что? Где? Когда» по содержанию положений Основного закона страны, иные информационные, просветительские, игровые мероприятия.

С 17 до 23 часов на телебашнях Казани и Нижнекамска включат тематическую архитектурно-художественную подсветку. На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» с 7 до 22 часов будет транслироваться ролик, посвященный Дню Конституции РФ. Связанный с Днем Конституции контент появится и на рекламных табло.