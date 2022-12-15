На мать ребенка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами, завели дело за истязание

На 21-летнюю жительницу поселка Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района, чей грудной ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, возбудили уголовное дело за истязание малолетнего и неисполнение родительских обязанностей.

Как установили следователи, в августе полугодовалый сын женщины получил перелом черепа. Его мать объяснила травму падением с кровати. Ребенка госпитализировали. Спустя несколько дней после операции медики выявили у ребенка переломы рук и ног. По словам женщины, ребенок получил их случайно, когда она ухаживала за ним в больнице. После этого мать ребенка покинула больницу.

Сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Стражи порядка задержали женщину, следствие обратится в суд, чтобы заключить ее под стражу. Расследование дела и выяснение обстоятельств произошедшего находится на контроле в центральном аппарате СКР. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане грудного ребенка доставили с травмами в больницу, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».