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Происшествия
14 декабря 2022  13:39
Павел Климчак

В Татарстане грудного ребенка доставили с травмами в больницу, возбуждено уголовное дело

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В Татарстане грудного ребенка доставили с травмами в больницу, возбуждено уголовное дело

В Татарстане в больницу из Камско-Устьинского района доставили маленького ребенка с серьезными травмами. Его состояние оценивается как тяжелое.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины травм ребенка. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#травмы детей #Уголовное дело
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