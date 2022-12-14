В Татарстане грудного ребенка доставили с травмами в больницу, возбуждено уголовное дело

В Татарстане в больницу из Камско-Устьинского района доставили маленького ребенка с серьезными травмами. Его состояние оценивается как тяжелое.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины травм ребенка. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.