На мать подростка из Куюков завели дело о неисполнении родительских обязанностей

На мать подростка из Куюков, отравившего одноклассников, завели административное дело о неисполнении родительских обязанностей.

Как сообщили в МВД по РТ, после случившегося полицейские выяснили, что в газировку мальчик добавил химический реактив от скуки, не предупредив об этом одноклассников. В ближайшее время будет проведено заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних, которая обсудит ситуацию и поведение школьника.

Ранее «Татар-информ» писал, что подросток из Куюков 21 января отравил своих одноклассников, подмешав им в напиток химический реактив. Их госпитализировали в ДРКБ, однако уже 22 января выписали. Их здоровью ничего не угрожает.

Также сообщалось, что администрация района на связи с родителями пострадавших, а прокуратура начала проверку.