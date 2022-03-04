На Масленице в Пестречинском районе жителей угостят чаем из гигантского самовара

6 марта в Пестречинском районе пройдут масленичные гулянья. В селе Пестрецы зиму проводят в Сосновом бору.

«Традиционно состоятся представления, народные забавы — „Распилка дров“, „Метание валенок“, „Хождение на ходулях“, „Прыжки через скакалку“. Начало — в 11.00», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Помимо этого, состоится концертная программа с участием вокально-инструментального ансамбля «Селяне» и детских фольклорных коллективов, будет организована красочная фотозона. А блины на праздник испекут коллективы детских садов и школ. Они покажут мастер-класс оригинальной подачи любимого лакомства.

Чаем можно будет угоститься из гигантского самовара, который был изготовлен для всероссийского фестиваля «Скорлупино» в прошлом году.

В других сельских поселениях Масленицу отметят в 10.00 в селах Богородское, Кряш-Серда; в 10.30 — Кулаево, в 11.00 — в Пановке, Ленино-Кокушкино, Ковалях, Кибячах, Белкино, Екатериновке, Званке. В 12.00 — в Шихазде, в 13.00 — Надеждино.