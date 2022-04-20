На патриотический марафон в Нижнекамск приедут «Голубые береты»

В пятницу, 22 апреля, в Нижнекамске на площади Лемаева состоится музыкально-патриотический марафон «Za Россию».

В программу включено празднование Дня призывника. В 16.30 начнется концертная программа от местных солистов и коллективов. В 18.00 перед жителями и гостями города выступит группа «Голубые береты» из Москвы.

Музыкальный марафон будет проходить по всей стране до 5 мая. За это время известные певцы и местные творческие коллективы выступят на концертных площадках российских городов.

Начало мероприятия в Нижнекамске запланировано на час дня. Вход для всех желающих будет свободным.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах на марафоне «Zа Россию» 15 апреля выступили рок-звезды Александр Скляр и Джанго.