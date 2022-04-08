В Челнах на марафоне «ZА Россию» выступят рок-звезды Александр Скляр и Джанго

15 апреля рок-музыканты Александр Скляр и Джанго выступят на площадке перед Органным залом в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Автограда в своем Telegram-канале.

Концерт рок-звезд пройдет в рамках музыкально-патриотического марафона «ZА Россию», он будет бесплатным.

В рамках фестиваля запланировано выступление спикеров российского общества «Знание».

Музыкальный марафон будет проходить по всей стране до 5 мая. За это время известные поэты и певцы, а также местные творческие коллективы выступят на концертных площадках российских городов.

Начало концерта в Челнах запланировано на пять часов вечера.

Мероприятие проводится для поддержки российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. 24 февраля, после обращения глав ДНР и ЛНР, о ее начале объявил Президент России Владимир Путин. Целью ВС РФ, отметил он, станет денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения, более восьми лет подвергающегося геноциду со стороны киевского режима.