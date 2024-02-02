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Главный Госавтоинспектор рассказал, что на трассах в РТ станет больше умных знаков
На федеральных трассах в РТ в скором времени станет больше умных знаков. Об этом в прямом эфире «Татарстан Онлайн» рассказал Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.
Сегодня умные знаки можно увидеть на трассе М12 – они самостоятельно меняют скоростное ограничение, исходя из ситуации на дороге. Подобная технология еще не введена повсеместно, но вопрос об увеличении количества подобных знаков в настоящее время рассматривается.
«Умные знаки действительно очень практичны. Помимо функционала они хороши тем, что их хорошо видно издалека, даже в темное время суток. Вопрос об установке подобных знаков на других федеральных, региональных автодорогах и в городах республики, будет рассматриваться коллегиально», – рассказал Рустем Гарипов.
Ранее «Татар-информ» сообщал о решении Комиссии по безопасности дорожного движения увеличить количество проекционных пешеходных переходов. Подробнее в нашем материале.
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