Главный Госавтоинспектор рассказал, что на трассах в РТ станет больше умных знаков

На федеральных трассах в РТ в скором времени станет больше умных знаков. Об этом в прямом эфире «Татарстан Онлайн» рассказал Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Сегодня умные знаки можно увидеть на трассе М12 – они самостоятельно меняют скоростное ограничение, исходя из ситуации на дороге. Подобная технология еще не введена повсеместно, но вопрос об увеличении количества подобных знаков в настоящее время рассматривается.

«Умные знаки действительно очень практичны. Помимо функционала они хороши тем, что их хорошо видно издалека, даже в темное время суток. Вопрос об установке подобных знаков на других федеральных, региональных автодорогах и в городах республики, будет рассматриваться коллегиально», – рассказал Рустем Гарипов.

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