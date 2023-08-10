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Руc Тат
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Общество 10 августа 2023 07:35

На ликвидацию стихийной свалки около Больших Дербышек в Казани направят 58 млн рублей

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В Казани планируется ликвидировать несанкционированную свалку с территории вблизи жилого массива Большие Дербышки. Тендер на работы по сбору, транспортировке и размещению строительного мусора появился накануне на сайте госзакупок.

Объем свалки оценили в 27,5 тонн мусора. Подрядчику предстоит целый комплекс работы, в числе которых – сбор мусора, разработка грунта, транспортировка и размещение отходов на специализированных полигонах. На какие именно полигоны планируется вывозить мусор, в документах не указывается.

При размещении отходов на полигонах подрядчик должен будет осматривать их на предмет обнаружения мусора, запрещенного для складирования на полигонах.

Завершить все работы подрядчик должен с момента заключения договора до 10 декабря.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщал, что жители поселка обнаружили стихийную свалку в селе Большие Дербышки. Она возникла на месте предполагаемого строительства будущей дороги близ трассы М7. Общественные организации попросили администрацию и Минэкологии РТ принять меры.

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