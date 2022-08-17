В Дербышках на месте возможного строительства дороги образовалась свалка

Специалисты Министерства экологии Татарстана и прокуратуры РТ проверят стихийную свалку в селе Большие Дербышки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

«На днях совместно с прокуратурой выезжаем. Ранее направляли неоднократно заявления в МВД для возбуждения уголовных дел, а также материалы передавали в Росприроднадзор, поскольку земли находятся в федеральной собственности», — пояснили в пресс-службе Минэкологии.

До этого ликвидацию стихийной свалки взял на контроль «Народный фронт». Общественники обратились в администрацию Казани и профильное министерство.

Свалка возникла на месте, через которое может пройти дорога, строительства которой добиваются местные жители. Пока же все проезжающие по федеральной трассе М7 «Волга» наблюдают постепенно увеличивающиеся горы отходов строительного и бутового мусора. В самом селе проживают многодетные семьи, которые получили здесь земельные участки под строительство домов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что очередную свалку на территории бывшей парковки рядом с АЗС «Татнефть» обнаружили жители Дербышек. Для проведения проверки на место выехали экологи. В ходе рейда они установили, что на земельном участке без разрешения свален грунт, загрязненный отходами строительных материалов.

Помимо прочего, в момент первого осмотра на территории находился гусеничный трактор без регистрационного знака. Размер вреда, причиненного почве, был оценен в 137 млн рублей. Материалы тогда направили в МВД по РТ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.