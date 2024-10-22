На льготные ипотечные программы в России направлено еще 500 млрд рублей

Полтриллиона рублей выделено на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам в России. Речь идет о семейной, дальневосточной и льготной ипотеке, следует из распоряжения Правительства РФ.

Отмечается, что на первую из программ из резервного фонда направят 142 млрд рублей. Таким образом, российские семьи с детьми по-прежнему могут взять кредит на покупку жилья по ставке 6%.

Для субсидирования ставки по «Дальневосточной и арктической ипотеке», следует из документа, будет выделено 35,1 млрд рублей. Напомним, что по этой программе ипотеку можно получить по ставке 2%.

Порядка 269,8 млрд рублей предназначено для субсидирования ставки по уже выданным кредитам в рамках «Льготной ипотеки».



В распоряжении указано, что дополнительные средства направляются, в частности, из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Напомним, что с 13 сентября Банк России поднял ее до 19% годовых.