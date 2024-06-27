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На «Летних вечерах в Елабуге» ожидается около 60 тысяч гостей
В этом году международный музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге» могут посетить на 10 тысяч гостей больше — 60 тысяч человек. Об этом со ссылкой на организатора мероприятия — пианиста Бориса Березовского сообщает ТАСС.
«Если 15 тыс. в день, то, соответственно, 60 тыс. [посетителей] ожидаем», — уточнил он.
Организатор отметил, что гостей ожидает новая музыкальная шоу-программа Государственного камерного хора РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году «Летние вечера в Елабуге» состоятся 4-7 июля, и рассказал об артистах, которые примут участие в мероприятии.
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