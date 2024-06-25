«Летние вечера в Елабуге» Бориса Березовского в этом году пройдут с 4 по 7 июля

Фестиваль «Летние вечера в Елабуге» 2021 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» в этом году пройдет с 4 по 7 июля. Об этом сообщают организаторы события.

День открытия фестиваля, 4 июля, пройдет под девизом «Пушкин — наше всё!». Слушателей ждут выступления оперной певицы — заслуженной артистки РФ и РТ Аиды Гарифуллиной, Государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением Ильи Дербилова, Государственного камерного хора Татарстана под управлением заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой, трио Рафа Минеева и фолк-классик бэнда «Фыняф».

Кроме того, на сцену выйдут юные артисты: скрипач из Набережных Челнов, победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» Лука Моромов, пианисты Владимир Рублев (Москва), Анастасия Чернова (Екатеринбург) и Софья Иванова (Казань), баянист Вадим Плуталов (Екатеринбург). Также состоится выступление заслуженного деятеля искусств РФ — поэта Влада Маленко. Помимо музыкальной части, публику ждет лазерное шоу.

Во второй день фестиваля, 5 июля, будет организован парад солистов. Выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: пианисты Андрей Коробейников (Санкт-Петербург), Варвара Мягкова (Москва), Юрий Мартынов (Москва) и Евгений Стародубцев (Москва), скрипач Иван Почекин (Москва), флейтистка Анна Комарова (Санкт-Петербург), гобоист Алексей Балашов (Москва), фаготист Петр Бугрименко (Москва), трубач Никита Логинов (Москва) и органистка Эльмира Ахметова (Набережные Челны), а также юные пианисты из Екатеринбурга — Максим Соколов и Анна Каракина. Кроме того, среди выступающих будут Камерный оркестр Игоря Лермана из Набережных Челнов, московская группа Zventa Sventana, Илиана Санчез и кубинско-русский коллектив «Ритмы Гаваны».

В качестве девиза третьего дня фестиваля, 6 июля, его организаторы выбрали известный афоризм «Что наша жизнь? Игра!». Перед гостями мероприятия выступят народная артистка РТ Алина Шарипжанова (меццо-сопрано), певец Алмас Хусаинов (тенор), камерный оркестр Центра современной музыки Софии Губайдуллиной и казанская Капелла мальчиков (оба коллектива — под управлением Дмитрия Железнова), виолончельный квартет «Растрелли» из Санкт-Петербурга, фламенко группа Padre из Москвы, казанская группа Jive, московский баянист Айдар Салахов. Также слушателей опять порадуют Государственный камерный хор РТ, органистка Эльмира Ахметова и этногруппа «Фыняф».

В день закрытия фестиваля, 7 июля, состоятся выступления оперного певца — заслуженного артиста РТ Альберта Жалилова (баритон), Айсылу Сальмановой (сопрано) и всё той же Алины Шарипжановой, а также пианистов Юрия Мартынова и Сюаньи Мао (Китай), флейтистки Анны Комаровой, гобоиста Алексея Балашова, фаготиста Петра Бугрименко, органистки Эльмиры Ахметовой, валторниста Аркадия Шилклопера (Москва). Выйдут на сцену и юные дарования из Набережных Челнов — помимо Луки Моромова, это балалаечник Роман Хуснутдинов и вокалистка Ясмина Миндубаева.

Вновь появятся на сцене Государственный камерный хор РТ и Камерный оркестр Игоря Лермана, виолончельный квартет «Растрелли», этногруппа «Фыняф» и группа Jive, а Айдар Салахов на этот раз выступит вместе с трио Elegato. К выступающим также присоединится блюз-рок трио Blues Doctors из Екатеринбурга. Наряду с Владом Маленко творческую программу представит писательница и продюсер культурных проектов Ирада Берг из Санкт-Петербурга.

Ведущим фестиваля станет музыкальный критик и журналист Йосси Тавор. Три дня мероприятия фестиваля будут начинаться в 18.30, но в день закрытия программа стартует уже в 17.00.