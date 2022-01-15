На Курилах объявили угрозу цунами из-за извержения вулкана на Тонга

На Курильских островах объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай на территории архипелага Тонга в Полинезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Центр цунами ФБГУ „Сахалинского УГМС“ до 21.00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метра (для Японии — 0,3 метра) <…>», — пояснил собеседник агентства

По информации экстренных служб, угрозы населению и территории России нет. О ситуации оповещены два порта в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

Ранее угроза цунами из-за извержения вулкана была объявлена в самом Королевстве Тонга, на островах Фиджи в Американском Самоа, Новой Зеландии, Австралии и Японии. Короля Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI эвакуировали из дворца.

Как сообщало ИА «Татар-информ», волны уже обрушились на побережье и повредили часть домов в округах Палаули и Сатупайтеа на юге острова Савайи в Независимом Государстве Самоа. Эвакуировано более ста семей.