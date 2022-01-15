На Самоа эвакуировали более ста семей из-за извержения вулкана на островах Тонга

В Самоа из деревень на южной стороне острова Савайи эвакуировали более ста семей. Причиной стало цунами, вызванное извержением вулкана на островах Тонга, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Eyespy.

«Сообщается об огромных волнах, обрушившихся на береговую линию и причинивших некоторый ущерб домам в Палаули и Сатупайтеа», — передает местное радио.

Ранее появилась информация об извержении вулкана Хунга-Хаапай, находящегося на территории южнотихоокеанского островного государства Тонга. Власти Американского Самоа предупредили об угрозе цунами.

На архипелаге Самоа находятся Независимое Государство Самоа и принадлежащее Соединенным Штатам Американское Самоа.