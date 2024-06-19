На Курбан-байрам в Татарстане было забито более 13 тыс. жертвенных животных

В дни празднования Курбан-байрама в Татарстане было принесено в жертву 13 133 овцы, в том числе 4 885 голов в Казани. Забой проводился на специально оборудованных площадках, рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Забой проводился на 54 официальных площадках, в том числе в Казани работало 20 площадок. В Казани площадки для убоя жертвенных животных имеются во всех районах. Подготовительная работа на них проводилась под контролем ветеринарной службы», – рассказал он.

По словам Мотыгуллина, после празднования из Казани вывезено около 60 тонн биологических отходов, проведена дезинфекция на площади 10 тыс. кв. метров.

«К убою допускались только здоровые животные, прошедшие карантин. В связи со сложной эпизоотической ситуацией по особо опасным и инфекционным заболеваниям мы рекомендовали для забоя приобрести скот, выращенный в Татарстане», – подчеркнул замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

В прошлом году на официальных площадках республики было забито 13 806 жертвенных животных, в том числе 5 812 – в Казани.