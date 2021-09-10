Куба разрешит въезд непривитым туристам из России

С 15 ноября власти Кубы разрешат невакцинированным туристам въезд на остров. Также будут отменены ПЦР-тесты и проверки на антитела к коронавирусной инфекции, заявил советник по туризму кубинского посольства в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер. Об этом сообщает радио Sputnik.

Представитель посольства также отметил, что в ноябре Куба официально признает российские вакцины от коронавируса.

«С 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации. Но мы всё же рекомендуем сделать прививку для собственного спокойствия – кстати, Куба к ноябрю уже будет признавать российские препараты», – сказал он.

С сентября вместо повторного ПЦР-теста в аэропорту Кубы российским туристам делали бесплатный экспресс-тест на антигены по прибытию в отели. Ранее туристы сдавали ПЦР-тест дважды – перед отъездом и по прилете на остров.

По словам Пельисера, пик туристического сезона на Кубе наступит 1 ноября.

Также, по информации телеканала «Москва 24», требования к прилетающим россиянам смягчили в Турции. Власти страны разрешили въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет.