На Кубани вводится обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет

В Краснодарском крае вводится обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет, для лиц страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (Covid-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением», — сказано в документе.

Данное требование, как отмечается в постановлении, не будет распространяться на людей, имеющих противопоказания к прививке.

Согласно документу, руководители организаций соцобслуживания и отделений МФЦ до 13 декабря должны привиться первым компонентом вакцины от коронавируса. До 13 января полную вакцинацию должны пройти не менее 80% сотрудников.

Обязательная вакцинация работников предприятий и людей старшего поколения была введена во многих регионах РФ.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Президентом России Владимиром Путиным заявила, что для борьбы с эпидемией необходимо привить минимум 80% всего населения России.