Общество 26 ноября 2025 12:22

На Кремлевскую елку в Москву поедут 124 ребенка из Татарстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На Кремлевскую елку в Государственный Кремлевский дворец Москвы прибудут 124 ребенка из Татарстана. Их будут сопровождать 12 взрослых. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Подготовка к новогодним мероприятиям идет. Организаторы получили все необходимые рекомендации по подготовке помещений, где пройдут праздники», – отметила спикер.

Напомним, по решению Управления Роспотребнадзора по республике дети смогут попасть на главные Кремлевскую и республиканскую елки при наличии полного курса профилактических прививок.

#Кремлевская елка #Новый год #дети #Роспотребнадзор
