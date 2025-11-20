Елка волшебного городка и любимые герои: Казанский Кремль представил новогоднюю программу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 27 декабря по 6 января во Дворе Присутственных мест в Казани гостей и жителей города ждут праздничные спектакли, песни и танцы вокруг елки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, знакомыми с детства героями, веселые интерактивы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Также будет работать ярмарка, которая примет посетителей с 25 декабря по 13 января. Вход на все мероприятия свободный.

Режим работы ярмарки во Дворе Присутственных мест:

25-26 декабря – 14:00-20:00;

27-30 декабря – 12:00-22:00;

31 декабря – 12:00-19:00;

1 января – 12:00-22:00;

2-11 января – 10:00-22:00;

12-13 января – 12:00-22:00.

Новогодняя программа:

27 декабря:

16:00 – Открытие елки, перформанс «В гостях у Снежной королевы», реж. Динара Сайфутдинова, 6+ Зрители станут гостями Снежной Королевы, примут участие в зимних забавах и зажигательной дискотеке с героями Каем и Гердой.

28 декабря

16:00 – Перформанс «В гостях у Снежной королевы», 6+;

18:00 – Новогоднее представление «Елка волшебного городка», 0+. Интерактивная сказка, где герои русского и татарского фольклора объединяются, чтобы спасти елку и Новый год;

19:00 – Спектакль «Последняя снежинка на земле», 3+. Четыре клоуна пытаются сохранить последнюю волшебную снежинку – символ детской радости и зимы.

30 декабря:

14:00 – «Последняя снежинка на земле», 3+.

31 декабря:

16:00 – «Елка волшебного городка», 0+.

1 января:

16:00 – «Елка волшебного городка», 0+.

2 января:

12:00, 15:00 – «Добрый интерактив», 0+. Клоуны-чудаки выходят на улицы Кремля, танцуют, катают на ледянках, играют и развлекают гостей;

14:00 – Спектакль «Моя бабушка связала Новый год», 6+. Добрая сказка о Лере и Тоше, приезжающих к любимой Бабушке в канун Нового года, с интерактивными играми и танцами;

16:00 – «Елка волшебного городка», 0+;

18:00 – «Последняя снежинка на земле», 3+.

3-4 января:

12:00, 15:00 – «Добрый интерактив», 0+;

14:00 – «Моя бабушка связала Новый год», 6+ (4 января с переводом на РЖЯ);

16:00 – «Елка волшебного городка», 0+;

18:00 – «Последняя снежинка на земле», 3+.

5 января:

14:00 – «Последняя снежинка на земле», 3+;

16:00 – «Елка волшебного городка», 0+;

18:00 – Спектакль «В поисках Кая», Альметьевский уличный театр «Легкие крылья», 6+ (с переводом на РЖЯ и тифлокомментированием). История Герды, отправившейся на поиски брата Кая, с элементами воздушной акробатики по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.

6 января:

12:00 – «Добрый интерактив», 0+;

16:00 – «Елка волшебного городка», 0+;

18:00 – «В поисках Кая», 6+.

Программа может корректироваться.