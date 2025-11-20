Елка волшебного городка и любимые герои: Казанский Кремль представил новогоднюю программу
С 27 декабря по 6 января во Дворе Присутственных мест в Казани гостей и жителей города ждут праздничные спектакли, песни и танцы вокруг елки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, знакомыми с детства героями, веселые интерактивы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
Также будет работать ярмарка, которая примет посетителей с 25 декабря по 13 января. Вход на все мероприятия свободный.
Режим работы ярмарки во Дворе Присутственных мест:
- 25-26 декабря – 14:00-20:00;
- 27-30 декабря – 12:00-22:00;
- 31 декабря – 12:00-19:00;
- 1 января – 12:00-22:00;
- 2-11 января – 10:00-22:00;
- 12-13 января – 12:00-22:00.
Новогодняя программа:
27 декабря:
- 16:00 – Открытие елки, перформанс «В гостях у Снежной королевы», реж. Динара Сайфутдинова, 6+ Зрители станут гостями Снежной Королевы, примут участие в зимних забавах и зажигательной дискотеке с героями Каем и Гердой.
28 декабря
- 16:00 – Перформанс «В гостях у Снежной королевы», 6+;
- 18:00 – Новогоднее представление «Елка волшебного городка», 0+. Интерактивная сказка, где герои русского и татарского фольклора объединяются, чтобы спасти елку и Новый год;
- 19:00 – Спектакль «Последняя снежинка на земле», 3+. Четыре клоуна пытаются сохранить последнюю волшебную снежинку – символ детской радости и зимы.
30 декабря:
- 14:00 – «Последняя снежинка на земле», 3+.
31 декабря:
- 16:00 – «Елка волшебного городка», 0+.
1 января:
- 16:00 – «Елка волшебного городка», 0+.
2 января:
- 12:00, 15:00 – «Добрый интерактив», 0+. Клоуны-чудаки выходят на улицы Кремля, танцуют, катают на ледянках, играют и развлекают гостей;
- 14:00 – Спектакль «Моя бабушка связала Новый год», 6+. Добрая сказка о Лере и Тоше, приезжающих к любимой Бабушке в канун Нового года, с интерактивными играми и танцами;
- 16:00 – «Елка волшебного городка», 0+;
- 18:00 – «Последняя снежинка на земле», 3+.
3-4 января:
- 12:00, 15:00 – «Добрый интерактив», 0+;
- 14:00 – «Моя бабушка связала Новый год», 6+ (4 января с переводом на РЖЯ);
- 16:00 – «Елка волшебного городка», 0+;
- 18:00 – «Последняя снежинка на земле», 3+.
5 января:
- 14:00 – «Последняя снежинка на земле», 3+;
- 16:00 – «Елка волшебного городка», 0+;
- 18:00 – Спектакль «В поисках Кая», Альметьевский уличный театр «Легкие крылья», 6+ (с переводом на РЖЯ и тифлокомментированием). История Герды, отправившейся на поиски брата Кая, с элементами воздушной акробатики по мотивам сказки Г.Х. Андерсена.
6 января:
- 12:00 – «Добрый интерактив», 0+;
- 16:00 – «Елка волшебного городка», 0+;
- 18:00 – «В поисках Кая», 6+.
Программа может корректироваться.