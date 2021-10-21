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Ру Тат
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21 октября 2021  12:40

На Кремлевской набережной появился мурал со стихами татарского поэта Мансура Шигапова

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На Кремлевской набережной в Казани появился мурал, который представляет собой надписи на татарском и русском языках. Арт-объект сделан в рамках концепции благоустройства территории, разработанной архитекторами бюро Orchestra.

«Леттеринг (искусство рисования букв) нанесен на стене Хрущевского спуска. С одной стороны стены — строки на татарском языке из стихотворения поэта Мансура Шигапова, а с другой — их перевод на русский язык», — отмечается в телеграм-канале мэрии Казани.

На днях новый объект уличного искусства появился в Советском районе Казани — изображение девушки с котом в руках украсило стену дома № 4 по ул. Ломжинская. 

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