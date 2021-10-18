В Советском районе Казани появился новый мурал — изображение девушки с котом в руках украсило стену дома № 4 по ул. Ломжинская.

Как сообщается в телеграм-канале мэрии Казани, работы на созданием нового стрит-арт-объекта завершились накануне. Автор — Азат Алеев (Sly Dog).

Ранее сообщалось, что один из домов в Кировском районе Казани украсил мурал «Сон», изображающий девушку в сосуде, окруженную растениями и животными. О том, как муралы меняют жизнь спальных районов Казани, читайте в материале ИА «Татар-информ».