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Ру Тат
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18 октября 2021  13:28

В Советском районе Казани появился новый мурал — изображение девушки с котом в руках

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В Советском районе Казани появился новый мурал — изображение девушки с котом в руках украсило стену дома № 4 по ул. Ломжинская. 

Как сообщается в телеграм-канале мэрии Казани, работы на созданием нового стрит-арт-объекта завершились накануне. Автор — Азат Алеев (Sly Dog). 

Ранее сообщалось, что один из домов в Кировском районе Казани украсил мурал «Сон», изображающий девушку в сосуде, окруженную растениями и животными. О том, как муралы меняют жизнь спальных районов Казани, читайте в материале ИА «Татар-информ». 

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