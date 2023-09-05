На красную дорожку КМФМК-2023 сегодня выйдут Равшана Куркова, Ирина Лачина, Светлана Тома

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино стартует сегодня в столице Татарстана. Стать участником церемонии открытия может любой желающий, купив билет, – торжество начнется в 19 часов в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала. Множество других мероприятий кинофестиваля (показы, встречи с известными людьми мира кино, детская программа) будет проходить на нескольких городских площадках, а завершится кинофорум церемонией закрытия в Казанской Ратуше 9 сентября.

Все мероприятия в программе кинофестиваля, кроме церемонии открытия и закрытия XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино, а также встречи с актрисой Равшаной Курковой и атером и режиссером Эмиром Кустурицей, бесплатны для посещения – необходима лишь предварительная регистрация на сайте площадки проведения.

Помимо КРК «Корстон», события фестиваля мусульманского кино запланированы в кинотеатрах «Мир» и «Киномакс-IMAX» в ТРЦ KazanMall, деловая программа – в Присутственных местах Казанского Кремля, где впервые в истории фестиваля запланированы показы под открытым небом.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино, напомним, – один из крупнейших киносмотров, который проводится в Казани с 2005 года. Фестиваль проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры Татарстана, в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир». В этом году в оргкомитет фестиваля поступило 712 заявок из 44 стран.

Во внеконкурсной программе фестиваля впервые в его истории ожидаются сразу две мировые премьеры: фильм «Тут все свои» (Россия – Сербия) режиссера Юрия Суходольского и «Я делаю шаг» (Россия) Ольги Акатьевой, который выйдут в прокат в сентябре. Последний в Казани 6 сентября представит актриса Равшана Куркова. 8 сентября Эмир Кустурица проведет встречу со зрителями и представит фильм «По Млечному пути».

В программе фестиваля также Международный питчинг кинопроектов, его шорт-лист составили 13 проектов из 11 государств.

Вести церемонию открытия сегодня будут советская и российская актриса театра и кино Ирина Лачина и заслуженный артист Татарстана Амир Ахмадишин. Также по красной дорожке сегодня пройдет актриса Равшана Куркова и заслуженная артистка России, народная артистка Республики Молдова Светлана Тома. Эмир Кустурица примет участие в церемонии закрытия кинофестиваля, вести ее будет актриса Елена Захарова, которая во время самого фестиваля будет представлять фильм «Сокровища партизанского леса».