Фестиваль мусульманского кино в Казани готовит отдельную детскую программу «Код дракона»

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который будет проходить с 5 по 9 сентября, представит отдельную детскую программу «Код дракона». Показы бесплатные и будут доступны в кинотеатре «Мир» по предварительной регистрации на его сайте. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Несколько регионов объединились и сделали детскую программу “Код дракона”. Это мультфильмы и детские фильмы, героями которых являются дракончики. От Татарстана попал фильм Сергея Киатрова “Стрела наследия”, где есть такой герой. Есть в детских показах и якутская картина, и казахстанская. Я делаю акцент именно на этот проект, потому что он интересен с точки зрения подачи – это международный проект, в который Татарстан вошел своим фильмом и в том числе в Казани в рамках фестиваля мы эту программу представим. Кроме этого в детской программе есть несколько фильмов, которые мы хотим показать зрителю. Например, одна индийская картина», – сказала Айтуганова.

Гостями XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино в Казани, как ранее сообщал «Татар-информ», станут, например, Равшана Куркова, Эмир Кустурица, Елена Захарова, Светлана Тома. В течение пяти дней фестиваля будут продемонстрированы 112 фильмов. Внеконкурсные показы дадут возможность увидеть 60 фильмов, конкурсная программа – 52.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино, напомним, ведет свою историю с 2005 года. В этом году на фестиваль поступило 712 заявок из 44 стран мира.