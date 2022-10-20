«На кону – будущее России»: в Госдуму внесли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это внесен в Госдуму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Свои подписи под инициативой поставили представители всех думских фракций, проявив небывалое единодушие: всего под законопроектами стоят подписи почти 400 народных избранников», – написал он.

По мнению Хинштейна, решение, которое в ближайшее время предстоит принять парламентариям, является очевидным и долгожданным. Он отметил, что поправками предлагается ввести наказание за пропаганду не только ЛГБТ, но и за оправдание педофилии и распространение информации, которая склоняет несовершеннолетних к смене пола.

«Это закон, защищающий будущие поколения от пропаганды извращений», – заявил Хинштейн, подчеркнув, что на кону – будущее России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что штрафы за пропаганду ЛГБТ достигнут 10 млн рублей