На конкурсе саней в Альметьевске состязались пиратский корабль и нефтяная качалка

В Альметьевске состоялся фестиваль креативных саней «Зима-2022», проигравших в котором не было. Об этом пишет «ЮВТ».

Участники фестиваля создавали креативные сани из любого материала, в том числе и из полипропиленовых труб. В креативности состязались четыре команды, каждая из них представила свои сани ручной работы.

«Каждая вещь добавляется, это же фантазия. Из маленького бруска превращается в мегапроект. Сам же пират. Раз пират по жизни, значит, и образ такой же. Сделали корабль, чтобы было креативно, смешно и позитивно», — рассказал Ильнур Ханнанов, участник команды «Пираты нефтяного края».

Команда «Солнечный Федор» приняла участие в конкурсе впервые, посмотрели на других. В 2023-м пообещали удивить еще больше. Пока же представили свое творение, которое соорудили в короткие сроки.

«Это сделано дешево и просто — из ПВХ-труб. Креативно и просто, поэтому решили сделать так», — поделился участник команды «Солнечный Федор» Алексей Рязанцев.

Участники из города Азнакаева создали сани в виде нефтяной качалки, так как досуг и работа для них неразделимы. Сани создавались десять дней.

«У нас папа долгие годы работал нефтяником, я работаю в этой сфере, у нас такая нефтяная семья. Поэтому мы решили сделать такие необычные сани. Это сделал наш отец, он несколько дней трудился. Всё делал сам, всё из дерева», — объяснила участница команды Алия Ахметшина,.

По условиям конкурса «Зима-2022» нужно не только сделать необычные сани, но и оригинально представить их. Одни участники разыграли мини-спектакль, по сценарию которого круизный теплоход превращается в пиратское судно.

А другие вспомнили старые добрые сказки и национальные танцы. Команда «Экият» Бишмунчинского сельского дома культуры — самый опытный участник конкурса саней, этот фестиваль стал для них третьим. Тему сказок тоже выбрали неслучайно. Азнакаевские нефтяники заручились поддержкой символа года и сразили жюри песенным номером.

По итогам фестиваля «Зима-2022» жюри присудило бронзу команде «Солнечный Федор», серебро досталось пиратским саням. Два первых места заняли креативные санки «Экият» и азнакаевские нефтяники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на фестивале креативных саней «Зима-2022» в Елабуге победила школа №10, директором которой стал бывший начальник Управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин.