На конкурс «Гранты молодоженам Татарстана» заявились уже более 150 пар

Более 150 татарстанских пар подали заявку на участие в уникальном проекте «Гранты молодоженам Татарстана». Об этом сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Это первый подобный проект не только в России, но и в мире. Гранты выдаются на авторские свадьбы – стиль выбирает сама пара. Это может быть праздник с элементами народных традиций или оригинальными творческими решениями», – сообщила замминистра.

По словам Галиевой-Мустафиной, на сегодняшний день подано более 150 заявок, но выберут только 80. Жюри конкурса будет оценивать оригинальность концепции, проработанность деталей – от костюмов и декора до сценария. Особое внимание уделят видеопрезентации пары и их истории знакомства.

Она также объяснила символику числа грантов. «В этом году – 80 лет Победы. Мы хотим, чтобы каждая пара связала свой праздник с этой важной датой», – уточнила Софья Галиева-Мустафина.

«Нам важно поддержать пары, которые хотят сделать что-то особенное. Такие свадьбы – основа сильной, многоликой семьи народов России», – подчеркнула цели проекта первый замминистра по делам молодежи РТ.

Уникальный проект «Гранты молодоженам Татарстана» был запущен по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и реализуется Министерством по делам молодежи РТ. Он предоставляет 80 грантов по 100 000 рублей каждый молодым парам для организации креативной свадьбы, отражающей культурные традиции или авторскую идею пары.

Конкурс поддерживает государственную политику по сохранению традиционных ценностей. Его цель – укрепить институт семьи и помочь молодым людям организовать яркое, содержательное торжество, которое запомнится на всю жизнь. Он соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

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