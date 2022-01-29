На конец января в Татарстане возведено 2,5% жилья от годового плана

К концу января в Татарстане построено 69 тыс. кв. метров жилья, что составляет всего 2,5% от плана на текущий 2022 год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего по программе жилищного строительства на 2022 год, утвержденной 18 января, в Татарстане предполагается возвести 2 млн 755 тыс. кв. метров. Глава Минстроя РТ попросил руководителей муниципальных районов республики взять на личный контроль строительство жилья.

При этом по программе социальной ипотеки уже построено 22% от запланированного на год — более 33 тыс. кв. метров жилья. Всего по ней планируется возвести 72 жилых дома.

Кроме того, коммерческие компании построили и ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью 35,6 тыс. кв. метров, что составляет 4% от плана, отметил докладчик.

Отдельно министр остановился на программах обеспечения жильем отдельных категорий граждан — всего в 2022 году жилье должны получить 679 семей. Больше всего среди них детей-сирот — в число 600 получателей из этой категории войдут те, у кого право на получение жилья возникло уже в этом году.

Помимо них, жилье должны получить 22 многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей, 50 молодых семей и семь граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев, уточнил Айзатуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Татарстана рассчитывают на ввод 3 млн кв. метров жилья в 2022 году, несмотря на рост цен.