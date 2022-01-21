Власти РТ рассчитывают на ввод 3 млн кв. метров жилья в 2022 году, несмотря на рост цен

Татарстан в 2022 году рассчитывает на ввод не менее 3 млн квадратных метров жилья, несмотря на рост цен на квартиры и подъем ставок по ипотечным кредитам. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

«В последние годы мы активно работаем по общественным пространствам, третий год более 1 тыс. дворов многоквартирных домов приводим к нашим стандартам. Кроме того, в прошлом году мы ввели более 3 млн квадратных метров жилья, в этом году я знаю, будет не меньше», — подчеркнул Минниханов.

Средняя стоимость 1 квадратного метра в новостройках Казани в 2021 году выросла более чем на треть, превысив 130 тыс. рублей. Тренд на подорожание жилья наблюдается во всех регионах России, вследствие чего крупнейшие банки страны к концу года объявили о повышении ставок по ипотечным кредитам.