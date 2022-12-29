На концепцию государственно-частного партнерства в Татарстане направят 9,6 млрд рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении концепции государственно-частного (или муниципально-частного) партнерства. Она включает в себя строительство или реконструкцию объектов спорта, образования, культуры, здравоохранения, коммунальной инфраструктуры и социального обслуживания граждан.

До 2025 года на эти цели планируется направить 9 млрд 615 млн рублей, в том числе в 2023 году – 3 млрд рублей.

Главная цель концепции заключается в привлечении внебюджетных инвестиции в экономику республики, усилении роли и развития инициативности органов исполнительной власти республики в реализации различных проектов.

«При использовании механизма государственно-частного <…> появляется возможность повышения эффективности взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса, повышения качества предоставляемых услуг, ускоренной модернизации инфраструктуры, необходимой для диверсификации экономики», – отмечается в документе. Механизм ГЧП должен «удовлетворить потребность в строительстве новой и модернизации уже имеющейся инфраструктуры».

Предполагается, что концепция обеспечит определение ключевых шагов, направленных на создание благоприятных условий для реализации инвестпроектов, исходя из текущей ситуации.

Курировать работу по исполнению задач концепции будет Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Напомним, в этом году, несмотря на сложную экономическую обстановку, Татарстан нарастил объем вложений в основной капитал. Подробнее о том, кто стал главным инвестором в уходящем году – в материале «Татар-информа».