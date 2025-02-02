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Происшествия 2 февраля 2025 11:47

На командира ракетной бригады ВСУ завели дело за атаку на интернат в Судже

В отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши возбудили уголовное дело после удара по интернату в Судже Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По информации ведомства, дело открыто по подозрению в совершении теракта. Следствие утверждает, что в субботу Карпуша отдал приказ своим подчиненным нанести удар по зданию, где находились гражданские лица. В результате данного преступного акта есть жертвы и пострадавшие.

Следственный комитет отметил, что предпринимаются меры для установления местонахождения Карпуши и его сообщников.

Ночью Министерство обороны информировало о целенаправленном ударе ВСУ по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российские системы ПВО зафиксировали запуск ракет из Сумской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что точные данные о числе пострадавших пока отсутствуют.

#Уголовное дело
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