Удар украинских сил по интернату в Судже Курской области является преступлением, не имеющим сроков давности. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, - это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», – написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что жестокости, совершаемые киевским режимом, не имеют и не могут иметь оправдания.

Он также добавил, что на данный момент отсутствует достоверная информация о количестве пострадавших в результате удара по интернату.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в Судже. По информации ведомства, это было сделано с целью отвлечь внимание от преступлений Киева в селе Русское Поречное в Курской области, а запуск ракет ВСУ был зафиксирован российскими системами ПВО.