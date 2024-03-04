На колокольню Раифского монастыря сегодня вернут купол после реконструкции

На колокольню на входе в Раифский Богородицкий мужской монастырь сегодня поднимут купол, который несколько последних месяцев находился на реконструкции.

Накануне в монастыре шли подготовительные работы – на купол, который привезли и поставили на землю рядом с колокольней, подняли крест. А уже сегодня его поднимут на прежнее место. Теперь вход в монастырь будет украшать купол золотого цвета из нитрида титана.

Фото: © «Татар-информ»

Старый купол был сделан в 1992 году и за более чем 30 лет обветшал.

«Татар-информ» рассказывал, что старый купол сняли в начале ноября прошлого года, реставрацией занималась компания из Чебоксар. Они уже делали купола для Раифского монастыря. В частности, купола собора Живоначальной Троицы и храма в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных.

Фото: © «Татар-информ»

Раньше купол был темный, сейчас же покрытие выполнено из нитрида титана – это аналог позолоты, более прочный и износостойкий. Внешне он очень похож на золото, но гораздо долговечнее.