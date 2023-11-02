Видео: С колокольни Раифского монастыря сняли купол на реконструкцию

С колокольни на входе в Раифский Богородицкий мужской монастырь накануне сняли купол. Видео и фото процесса демонтажа появилось в распоряжении «Татар-информа».

Как рассказал агентству наместник монастыря игумен Гавриил, идет процесс реконструкции купола.

«Старый купол обветшал, он был сделан в 1992 году из не очень качественных материалов, из того, что пожертвовали. Материал уже обветшал, испортился», – рассказал игумен Гавриил.

Фото: © «Татар-информ»

Реконструкцией занимается фирма «Плазмотех» из Чебоксар. Они уже делали купола для Раифского монастыря. В частности, купола собора Живоначальной Троицы и храма в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных.

«Этот объект стоял в планах давно, не было средств. Сейчас средства благодаря добрым людям, которые пожертвовали необходимую сумму на реконструкцию, появились, поэтому работы начались. Купол сделают в Чебоксарах, а потом привезут и смонтируют. Ориентировочно новый купол появится уже в конце декабря», – поделился наместник Раифского монастыря.

Фото: © «Татар-информ»

Покрытие купола будет выполнено из нитрида титана. Из него сегодня делают большинство куполов российских храмов. Это аналог позолоты, более прочный и износостойкий. Внешне он очень похож на золото, но гораздо долговечнее.