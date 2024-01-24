На коллегии Минздрава РТ Рустам Минниханов встретился с реципиентами и их родственниками

Сегодня на итоговом заседании Министерства здравоохранения РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с реципиентами и их родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

На встрече присутствовали помощник министра здравоохранения России Оксана Гусева, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин и другие.

Участники встречи отметили, что трансплантация зачастую становится единственным способом спасения жизни и восстановления здоровья, и это направление необходимо развивать. Родственники реципиентов и сами реципиенты поделились существующими проблемами, обозначили ряд волнующих их вопросов.

Напомним, что сегодня в Татарстане проводятся операции по пересадке печени, почек, сердца и костного мозга. И количество трансплантаций с каждым годом растет. Одним из лидеров по количеству проводимых трансплантаций почки от живого родственного донора среди российских медорганизаций в настоящее время является Республиканская клиническая больница – РКБ. В планах Министерства здравоохранения РТ на 2024 год – провести трансплантации сердца на базе Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Отметим, что в 2021 году в республике была проведена 71 трансплантация органов (печень, почки, сердце), в 2022 году – 137, в 2023 году – 213 операций.

Операции по трансплантации почки проводятся в республике с 1991 года, первая трансплантация проведена в РКБ. В 2011 году в РКБ проведена первая трансплантация печени. В 2011 году в МКДЦ проведена первая трансплантация сердца.