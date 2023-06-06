На книжной ярмарке в Москве представят каталог памятников исламской культуры

На IX Книжном фестивале «Красная площадь» сегодня презентуют каталог «Памятники исламской культуры в собрании Национального музея Республики Татарстан», содержащий сведения о коллекциях, отражающий многовековую историю ислама на территории Поволжья. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Альбом рассказывает читателю об уникальных археологических, нумизматических, этнографических, книжных и документальных коллекциях музея, которые охватывают период с 8-го по 20-й век.

Каталог отражает географическое разнообразие представленных в этой части собрания артефактов – Средняя Азия, Кавказ, Крым, Поволжье, а также страны Ближнего и Среднего Востока – Иран, Сирия, Турция, Индия. Более половины из 300 публикуемых памятников впервые вводятся в научный оборот.

В презентации в столице России примут участие авторы, рецензенты издания, а также видные искусствоведы и специалисты по искусству стран Востока. Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.

Свой стенд на книжной ярмарке в Москве в этом году также традиционно представило Татарское книжное издательство.