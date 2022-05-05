На Казанском пороховом заводе работает свыше 100 рабочих династий

Казанский пороховой завод на сегодняшний день может похвастаться наличием в рядах работников предприятия свыше 100 трудовых династий. Об этом сообщила журналистам заведующая музеем трудовой и боевой славы завода Гузалия Залялова.

«История завода началась с указа Екатерины II. Такое расположение выбрано неслучайно, потому что тут недалеко и Волга, и необходимые для пороха компоненты. За время своего существования на заводе работало огромное количество человек. На сегодняшний день у нас числится свыше 100 рабочих династий», – сказала Залялова.

Она подчеркнула, что некоторые семьи суммарно отработали на предприятии более 700 лет и отметила, что эта цифра в 2-3 раза больше, чем возраст самого завода. Так, семья Идиатуллиных проработала на заводе в общей сложности свыше 500 лет, и представители династии продолжают трудиться на предприятии.

«Мой отец работал на заводе во времена Великой Отечественной войны. Он состоял в полку предприятия и охранял периметр завода. К сожалению, он почти не рассказывал о своей работе», – рассказал Рифкат Идиатуллин.

По словам Заляловой, за время Великой Отечественной войны заводом было изготовлено более 100 тыс. тонн пороха, а также рабочими были разработаны новые снаряды для легендарной «Катюши».

В 2020 году в Казани стартовал проект «Предприятие трудовой доблести» — на входе в здания десяти промышленных предприятий города установили памятные доски. Казанский пороховой завод стал одним из них.

В апреле этого года Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении в республике нового почетного звания – «Предприятие трудовой доблести». Оно должно подчеркнуть огромный вклад республиканских производств в Победу в Великой Отечественной войне.

К слову, в конце 2019 года Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести», среди них оказалась и Казань. В сентябре 2021-го глава государства подписал указ о присвоении звания еще 12 городам РФ.