На Казанском кинофестивале «Алтын Минбар» покажут фильм об экс-имаме мечети Марджани

Фестиваль «Алтын минбар» пройдет на четырех площадках Казани: в кинотеатрах «Алмаз Синема» и «Мир», присутственных местах Казанского Кремля и новом здании театра Камала. Фильмом открытия Казанского фестиваля станет картина Александра Далматова «В мае сорок четвертого». Что еще можно будет увидеть на кинофестивале в Казани – в материале.

До публичных показов наконец добрался «Черный лес» Радика Кудоярова. Авторский фильм о злоключениях Мусы Джалиля в немецком плену покажут 6 сентября в рамках фестиваля.

Зрители также увидят новый фильм Юлии Захаровой и Ирека Хафизова «Дочки-матери», очередную экранизацию пьесы выдающегося татарского драматурга Туфана Миннуллина. Картина будет участвовать в Национальном конкурсе. Напомним, в этом году Миннуллину бы исполнилось 90 лет.

Режиссер Александр Далматов представит не только свою новую картину «В мае сорок четвертого» (исправленную после весенних предпоказов). В Национальном конкурсе будут участвовать его фильмы «Человек уходит, песня остается» и «Мансур Джалялетдин. Один из первых». Информация об этом размещена на сайте кинофестиваля.

Во время Казанского фестиваля также можно будет увидеть фильм-участник Московского кинофестиваля «Отель «Онегин». Если в Москве эта картина участвовала в специальной внеконкурсной программе, в Казани она поборется за главный приз в основном конкурсе полнометражных фильмов.

В номинации «Анимационные фильмы» будут участвовать в основном короткие метры, поэтому их показ будет проходить в формате альманаха. Отдельно покажут лишь белорусскую картину «Песня Сирин» режиссера Елены Туровой. Фильм-сказка по мотивам славянской мифологии – единственная полнометражная картина в анимационном конкурсе.

У фестиваля обширная внеконкурсная программа. Так, например, в числе казанских премьер покажут картину Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки» со Светланой Крючковой, Александром Адабашьяном и Полиной Гухман в главных ролях.

Также в Казани пройдут Дни турецкого, кыргызского, казахстанского и африканского кино. Особенно отмечают фильм «Эвакуация» Фархата Шарипова, который примет участие в конкурсе полнометражных фильмов. «Татар-информ» писал, что фильм Шарипова уже успел поучаствовать в Московском кинофестивале, а для того, чтобы показать его в Казани, отборщики вели переговоры полгода.

Фестиваль частично сохранит практику платных показов. Платными останутся показы картин, не участвующих в основном конкурсе.

Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» пройдет с 5 по 9 сентября в Казани. Открытие пройдет 5 сентября в новом здании театра Камала.