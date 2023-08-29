На Казанском глобальном молодежном саммите презентовали Всемирный фестиваль молодежи

На Казанском глобальном молодежном саммите сегодня презентовали Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи. С концепцией международного мероприятия ознакомились 120 молодых людей из 30 стран.

«Цель — объединение молодежи мира вокруг общих традиционных ценностей ради справедливого многополярного мира и развития международных партнерских отношений. Участие в фестивале примут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран. В адрес ведомств по делам молодежи всех представленных на саммите государств направили приглашения. Ждем ваши делегации на следующий год в России», — сказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Для организации мероприятия в Казани 28 августа начал работу первый Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. Он создан на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества Татарстана.

«Центр привлечения и подготовки волонтеров в Казани стал одной из четырех организаций, которые будут обучать и координировать работу добровольцев Приволжского федерального округа. Всего им будет отобрано 180 волонтеров, 120 из которых — от Татарстана, а 60 — от Удмуртии», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В фестивале примут участие молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и других сфер. В организации и проведении мероприятия будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе около 250 жителей присоединенных в прошлом году после плебисцитов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.