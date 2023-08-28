Минмолодежи РТ запустило первый Центр привлечения и подготовки волонтеров в Казани

Сегодня в Министерстве по делам молодежи Татарстана состоялось заседание координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров вузов РТ. В нем приняли участие проректоры ведущих высших учебных заведений республики.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, заместитель генерального директора АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Лариса Сулима и руководитель управления по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

Перед началом встречи министр подчеркнул, что проректоры татарстанских вузов делают огромную воспитательную работу. «Те основы и фундаментальные знания, которые были заложены еще в 90-х годах в рамках воспитательной работы, безусловно, дают исключительно положительные результаты для наших студентов», — убежден Садыков.

Участники совещания обсудили вопросы привлечения волонтеров из числа студентов на масштабные мероприятия следующего года: Всемирный фестиваль молодежи 2024 и Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который примет Казань. В ходе беседы спикеры призвали проректоров вузов и ссузов начать активную работу по ознакомлению студентов с предстоящими событиями для набора активистов. Планируется организовать информационное освещение на всех площадках вузах РТ, а также провести рассылку приглашений.

Помимо прочего, на встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи, Ассоциацией волонтерских центров и Информационно-ресурсным центром добровольчества РТ.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Руководитель профильного ведомства отметил, что молодежь Татарстана активно участвует в республиканских, федеральных и международных мероприятиях. В республике организован один из 27 центров по привлечению и подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024.

«Сейчас проходит регистрация не только делегатов, но и волонтеров. В Татарстане с сегодняшнего дня начинает работу первый Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, созданный на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан. Центр привлечения и подготовки волонтеров в Казани стал одной из четырех организаций, которые будут обучать и координировать работу добровольцев Приволжского федерального округа», — уточнил Ринат Садыков.