Команда «Нашего двора» встретится с жителями Вахитовского и Приволжского районов Казани

15 марта команда программы «Наш двор» встретится с жителями Вахитовского и Приволжского районов Казани. Горожан будут ждать в 18.00 в павильоне парка «Черное озеро». Событие в прямом эфире анонсировала куратор программы Арина Петрова.

«Всех жителей Вахитовского и Приволжского районов, чьи дворы вошли в программу „Наш двор“, ждем завтра на „Черном озере“ для того, чтобы вы смогли задать свои вопросы», — отметила спикер.

Куратор сообщила, что в Казани уже прошло несколько подобных встреч, также они проводились в Бугульминском и Лениногорском районах.

На встречи в столице республики пришли жители Советского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. В Советском районе запланировано провести еще одну встречу – для жителей Дербышек.

Арина Петрова уточнила, что первые мероприятия прошли осенью прошлого года.

«Тогда мы побывали в каждом дворе, который будут благоустраивать в этом году, и презентовали первые предварительные схемы благоустройства. А сейчас идут вторые, третьи, четвертые встречи. Они направлены на встречу с активистами — с теми жителями, которым небезразличны их дворы. Мы им показываем общую презентацию, объясняем, какие виды работ входят в программу и что им ожидать от программы после благоустройства. Далее следует общая часть вопросов, связанная с программой. Также можно лично пообщаться с архитекторами, которые подготавливают дворы», — поделилась Петрова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Советском районе Казани по программе «Наш двор» приведут в порядок 51 дворовую территорию.