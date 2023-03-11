«Меняя облик Татарстана»: в Казани начались встречи с жителями по проекту «Наш двор»

В Советском районе Казани в ходе реализации республиканской программы «Наш двор» в текущем году приведут в порядок 51 дворовую территорию. Комплексного благоустройства ожидают в том числе семь площадок в Шуртыгинском избирательном округе. Об этом в ходе традиционной встречи с жителями столицы Татарстана рассказала куратор программы Арина Петрова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

По словам куратора программы «Наш двор», для ее реализации в 2020 году была проведена плодотворная работа с архитекторами и экспертами со всей России, которые задали принципы реализации проекта. Среди них — создание безбарьерной среды и безопасности путем освещения, упорядочивание парковочных мест, приоритет пешехода, сохранение озеленения и комплексный подход, который позволяет грамотно выстроить логистику дворового пространства.

В продолжение встречи куратор программы также рассказала о видах работ. В частности, предусмотрены ремонт дорог и тротуаров, установка опор освещения, скамеек и урн, подготовка твердого покрытия для мусорных площадок, установка детского и спортивного оборудования на площадке с песчаным покрытием.

«Многие нас спрашивают, почему [именно] песчаное покрытие. Судмедэксперт Наталья Зинченко проанализировала опыт нескольких регионов, который показал, что на песчаном покрытии дети получают травмы намного реже, чем на площадках с резиновым покрытием. Второй нюанс касается эксплуатации — если появляется какой-то участок стертый, [резиновая] площадка перекрывается и становится небезопасной для игр детей», — отметила она.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

По ее словам, для реализации масштабного проекта в 2020 году была проведена плодотворная работа с архитекторами и экспертами со всей России, которые задали принципы программы «Наш двор». Среди них –создание безбарьерной среды и безопасности путем освещения, упорядочивание парковочных мест, приоритет пешехода, сохранение озеленения и комплексный подход, который позволяет грамотно выстроить логистику дворового пространства.

В продолжение встречи куратор программы также рассказала о видах работ. В рамках реализации проекта предусмотрены – ремонт дорог и тротуаров, установка опор освещения, установка скамеек и урн, подготовка твердого покрытия для площадок ТКО, установка детского и спортивного оборудования на площадке с песчаным покрытием.

«Многие нас спрашивают почему песчаное покрытие. Судмедэксперт Наталья Зинченко проанализировала опыт нескольких регионов, который показал, что на песчаном покрытии травматизм детей происходит намного реже, чем на площадках с резиновым покрытием. Второй нюанс касается эксплуатации – если появляется какой-то участок стертый, площадка перекрывается и становится небезопасной для игр детей», - отметила она.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

После благоустройства территории двор наполняется жизнью, подчеркнула спикер. Для жителей районов Казани местные власти организуют различные спортивные и культурные программы, в том числе — турнир по мини-футболку «Коробка», кинопоказы, воркшопы и лекции от экспертов городских сообществ и предпринимателей.

В завершение встречи жители Советского района узнали, где и как отслеживать строительные работы, куда сообщать о недочетах, о видах и сроках реализации программы «Наш двор». «Отрадно, что на первые такие встречи приходила всего пара человек, а уже сегодня десятки жителей, несмотря на поздний вечер, пришли задать интересующие вопросы по проекту», — подвел итоги беседы глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время работы программы в Татарстане будет благоустроено примерно 7 тыс. дворов. Это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта.