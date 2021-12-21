На казанском бульваре «Ак чәчәкләр» открылась творческая мастерская Деда Мороза

На бульваре «Ак чәчәкләр» начала работу творческая мастерская Деда Мороза. На творческом пространстве развернутся мастер-классы по созданию новогодних открыток, елочных игрушек, сообщается в Instagram Дирекции парков и скверов Казани.

Мастер-класс по созданию елочных игрушек будет проходить в 18.30 21–24 декабря, а также в 11 утра 26 декабря. Для участия в занятиях необходима предварительная запись по номеру +7 (928) 928-18-80.

25 декабря на бульваре состоятся сразу четыре занятия. Так, в полдень пройдет мастер-класс по рисованию символа 2022 года — тигра, в 14.00 взрослые казанцы соберутся здесь на уроке английского языка, а в 15.00 и 16.00 начнутся уроки по рисованию новогодних открыток. Запись для участия в мероприятиях проходит в Instagram дирекции.

Помимо этого, общественные пространства Казани присоединились к акции «Вот-вот», в рамках которой для казанцев подготовлено 87 бесплатных мероприятий.